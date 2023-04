Sanduíche de sobrecoxa com purê na moranga

1 – Comece pela moranga. Abra uma tampa, retire as sementes, passe um fio de azeite para hidratar, feche com a tampa para não evaporar, ressacar, e ser mais fácil de fazer o purê. Coloque na brasa na churrasqueira por aproximadamente 45 minutos;

2 – Marine o frango com azeite, mostarda, páprica defumada, chimichurri, lemon pepper, alho desidratado, cachaça e misture tudo com a mão. Reserve por 15 a 20 minutos;

3 – Prepare o recheio da galinha: leve fatias de bacon para assar na churrasqueira;

4 – Na grelha, faça uma camada de sobrecoxa com a pele para baixo e coloque o recheio: requeijão, fatias de queijo prato, o bacon assado, fatias de pimentões, rodelas de cebola roxa, pedaços de brócolis com fio de azeite, pimenta-do-reino, rodelas de alho poró, salsinha picada, cubra com mais uma camada de sobrecoxa com a pele para cima, feche a grelha e leve para assar na churrasqueira no braseiro fraco (60cm da brasa) para assar lentamente e por igual. Vire a cada 15 minutos cada lado por duas vezes;

5 – Prepare o molho de queijo: em uma frigideira, coloque o requeijão, o cream cheese, fatias do queijo gruyere e pedaços de gorgonzola. Acenda o fogo, deixe baixo, pitada de páprica, e misture até ficar homogêneo;

6 – Retire a moranga da brasa. Para saber se está no ponto, fure a casca, se entrar com facilidade, é porque está pronta. Tire a tampa, coloque o queijo derretido, coloque o sal, misture bem para formar o purê, adicione chimichurri, mexa, feche e reserve;

7 – Retire a galinha da churrasqueira, abre a grelha soltando a pele dos dois lados. Sirva com a moranga.