Sardinha empanada com vinagrete de pimentão

1 - Em uma tigela média, coloque a farinha panko e tempere com azeite, sal, pimenta do reino, as raspas de limão e o tomilho picado. Reserve.

2 - Em outra tigela média, bata os ovos e reserve.

3 - Abra as latas de sardinha e retire cada uma com cuidado. Separe os filés.

4 - Passe cada filé no ovo batido e na farinha temperada.

5 - Frite por imersão em uma panela pequena com óleo bem quente.

Molho

6 - Misture em uma tigela pequena a cebola roxa, o tomate e o pimentão. Tempere com azeite, sal, pimenta, limão e salsinha.

7 - Sirva a sardinha frita com o molho e uma pimenta caseira.

