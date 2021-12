Semi nakedtone, uma sobremesa deliciosa para o Natal

Recheio

1 - Pique ou triture as nozes grosseiramente e reserve

2 - Em uma panela, coloque o creme culinário, leite condensado e as nozes. Ligue o fogo médio e vá misturando até engrossar. Transfira para uma travessa com papel filme em contato para não criar película e resfrie





Montagem

3 - Tire uma tampa do panetone e corte o restante em 3 partes iguais. Molhe com a calda e faça camadas: panetone, recheio, panetone, recheio e finalize com a massa de panetone.



Decoração

4 - Bata o chantilly. Passe uma camada bem fina para cobrir o panetone e deixe aparecer a massa para ficar no efeito de semi naked. Decore com as bolachinhas, alecrim e um boneco de neve.