Sericaia, doce típico português com ovos e muita canela

1 - Coloque o leite em um tacho com a casca de limão, o pau de canela e o açúcar. Leve ao fogo médio, deixe ferver e reserve.

2 - Separe as gemas das claras. Bata as claras em neve.

3 - Junte às gemas duas colheres de sopa de leite, a farinha e o amido.

4 - Misture bem com um batedor arames até a mistura ficar bem lisa. Coloque no tacho com o leite.

5 - Leve o tacho novamente ao fogo e vá misturando sem parar até engrossar. Pode demorar até 15 minutos.

6 - Retire do fogo, continue a mexer até que esfrie.

7 - Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

8 - Adicione as claras aos poucos e vá incorporando.

9 - Coloque esta mistura em um prato de barro e não alise, apenas sacuda. Polvilhe com bastante canela.

10 - Leve ao forno e, quando começar a levantar e formar umas aberturas no topo, deixe por mais 30 minutos. Para saber se está pronto, basta inserir um palito e, se estiver seco, está pronto.

Resumo nutricional

Por dose e por % do VDR*

Energia - 259 Kcal - 13%

Gordura - 71,1 g - 10%

Açúcar - 39,3 g - 44%

* Valor Diário de Referência: Adulto

