Sobrecoxas de frango assadas com maionese, mostarda e cerveja

1 - Em uma vasilha, misture todos os ingredientes do tempero.

2 - Coloque as sobrecoxas envolvendo-as completamente. Cubra o recipiente e leve para a geladeira por 8 horas.

3 - Passe-as para um refratário médio com a pele virada para baixo.

4 - Disponha as batatas, temperando-as com sal e pimenta.

5 - Regue com a cerveja.

6 - Leve ao forno aquecido a 200ºC por 30 minutos.

7 - Vire as sobrecoxas com a pele para cima e coloque as cebolas-roxas. Com uma concha, retire o excesso de líquido.

8 - Leve novamente ao forno por 40 minutos ou até dourar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Confira sete receitas à base de frango inspiradas em sete países asiáticos

Frango na cerveja

Frango xadrez fácil e delicioso