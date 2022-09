Sopa de cebola com queijo Gruyère

1 - Em uma panela grande, derreta a manteiga e o azeite. Acrescente a cebola e deixe-a fritar com a tampa fechada por 10 minutos. Polvilhe com o açúcar e doure por mais 20 minutos, misturando frequentemente até caramelizar. Junte o alho, refogue por uns minutos e adicione a farinha, mexendo bem.

2 - Aumente o fogo e continue a misturar, colocando o vinho e o caldo de carne quente aos poucos. Tampe e deixe cozinhar de 15 a 20 minutos.

3 - Disponha as fatias de pão em uma travessa e cubra-as com 2/3 do gruyère. Leve ao forno para gratinar por 10 minutos em forno pré-aquecido.

4 - Coloque uma fatia gratinada de pão em cada prato, polvilhe-os individualmente com o restante do queijo. Finalize com tomilho e sirva imediatamente.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sopa de cebola com amêndoas é opção fácil e rápida

Sopa gratinada de cebola é receita diferente e saborosa; aprenda

Veja como fazer esta sopa de cerveja e cebola!