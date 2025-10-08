Sopa de grão-de-bico com legumes: Um prato para qualquer ocasião

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 40 min
|
7 porções
|Culinária Saudável
1-Cozinhe o grão-de-bico na panela de pressão com água, a folha de louro e 1 dente de alho amassado. Deixe cozinhar por 1h após começar a apitar. Depois, escorra e reserve os grãos cozidos;
2-Pique a cebola e os 2 dentes de alho, refogue em uma panela com azeite e reserve;
3-Em um liquidificador adicione a cebola, o alho, a salsinha, a cenoura, os tomates, metade do grão-de-bico cozido e o leite. Bata até ficar bem homogêneo;
4-Em uma panela grande coloque os legumes batidos e adicione o restante do grão-de-bico. Depois, cozinhe por alguns minutos;
5-Tempere com sal, pimenta do reino e cúrcuma;
6-Sirva com queijo parmesão.
