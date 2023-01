Sorvete cremoso e divertido

1. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea;

2. Coloque em um recipiente e cubra com plástico-filme, leve ao freezer por cerca de 4 horas ou até firmar;

3. Boleie o sorvete e coloque em taças e com um cortador ou uma faquinha, faça mini corações ou florzinhas com a melancia e com a casca faça um corte em meia lua para o chapeuzinho e coloque na bola de cima;

4. Faça o olho com o chocolate granulado.