Sorvete de chocolate na forma com recheio de brigadeiro

1. Em uma panela, misture o leite condensado e o leite. Adicione o chocolate em pó e a margarina e leve ao fogo médio. Mexa sem parar até soltar ligeiramente da panela. Retire do fogo e reserve.

2. Na batedeira, bata o sorvete conforme as instruções da embalagem.

3. Em duas formas de bolo inglês (forradas com papel alumínio), coloque 4 colheres (sopa) de sorvete e nivele.

4. Cubra com parte do brigadeiroe com os cookies. Adicione mais sorvete e repita com mais uma camada. Finalize com mais sorvete e alise com uma espátula. Leve ao freezer por 4 horas ou até o completo endurecimento.

5. Para servir, desenforme, polvilhe chocolate em pó e decore a gosto.