Spicy watermelon é um mocktail picante e refrescante

1 - Macere o gengibre, o cardamomo e a hortelã.

2 - Adicione o limão e bata com um pouco de gelo.

3 - No copo que irá servir, coloque gelo e o Red Bull sabor melancia até a metade. Peneire a mistura e complete com a outra metade do energético. Mexa e finalize com um ramo de hortelã por cima.

