Struffoli é uma massa frita doce com cobertura deliciosa

Massa

1 - Reserve 200g de farinha e despeje o restante em uma tigela grande. Abra espaço no centro, adicione com uma espátula o açúcar, sal, raspas de limão e laranja, ovos, manteiga e o fermento até conseguir manipular.

2 - Transfira para uma superfície enfarinhada e amasse, juntando, aos poucos, o restante da farinha, até desgrudar das mãos. Cubra e deixe descansar por 30 min.

3 - Molde a massa em rolinhos, corte como se fosse nhoque e frite-os em óleo quente em imersão até dourarem. Deixe escorrer em papel absorvente.

Cobertura

4 - Em uma panela média, misture o mel, açúcar, água e canela em pau ou essência de baunilha. Leve ao fogo, sem mexer, até obter uma calda em ponto fio.

5 - Distribua os doces em uma tigela, salpique as raspas de limão e laranja e regue com a calda. Decore com confeitos e frutas cristalizadas.

