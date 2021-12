Suflê de palmito e queijo: saboroso e vegetariano

1. Refogue a cebola em duas colheres (sopa) de azeite de oliva e junte o palmito. Mexa mais um minuto e reserve.

2. Doure a farinha de trigo no restante do azeite e vá adicionando o leite aos poucos e mexendo para não empelotar. Quando começar a engrossar, junte o queijo mussarela e o refogado de palmito, mexa bem e retire do fogo.

3. Acrescente as gemas e por último adicione as claras batidas em neve.

4. Coloque em uma forma de suflê média untada com azeite e polvilhe o queijo parmesão. Leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos ou até ficar firme e dourado. Sirva logo.