Super caracol é uma sobremesa fácil de fazer e super saborosa

1 - Em uma tigela grande, coloque o fermento e 1 xícara (chá) de farinha. Faça um buraco no meio e junte o leite, o ovo, a manteiga e o açúcar. Misture e vá colocando o restante da farinha, sovando bem até obter uma massa firme que desgrude das mãos. Deixe descansar por 30 minutos.

2 - Em outra tigela média, misture a manteiga, o creme balsâmico, o açúcar e a canela até ficar bem cremoso.

3 - Abra a massa em mesa enfarinhada em formato retangular, não muito fina. Espalhe o recheio com um pincel.

4 - Corte tiras de 5 cm de largura.

5 - Unte uma assadeira média com manteiga e no centro, coloque uma das tiras, como um rocambole, com a parte do recheio para cima. Vá enrolando o restante das tiras em volta da primeira, sempre a partir do final da última tira colocada. Deixe crescer mais 30 minutos e asse em forno médio (180℃) pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Retire e espere amornar.

6 - Misture os ingredientes da cobertura até ter uma pasta e vá formando fios sobre o caracol. Se ficar muito grosso, adicione mais 1 colher (sopa) de água. Deixe firmar e corte em fatias. Sirva.

Calorias: 260 a porção

