Superfácil! Barrinha de cereal de aveia

1- Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea;

2- Despeje a massa em uma forma retangular (15 x 20 cm) untada com óleo de coco e alise com uma espátula molhada para não grudar na massa. Leve ao forno médio (180º) preaquecido por cerca de 40 minutos;

3- Retire do forno e com a massa ainda quente, marque o tamanho das barrinhas que você deseja e corte com uma faca. Espere esfriar e desenforme. Sirva em seguida ou, se preferir, embrulhe cada barrinha em papel alumínio e armazene por até 3 dias para consumir.