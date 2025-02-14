Taça de suspiros com chocolate branco e calda de morango com balsâmico

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 40 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
1 - Coloque o creme de leite e o chocolate branco em pedaços em uma tigela média e leve ao fogo em banho-maria até derreter bem e obter um creme.
2 - Adicione o suco de limão e deixe esfriar.
Calda
3 - Misture os morangos, o creme balsâmico, a água e o amido de milho. Leve ao fogo por 10 minutos ou até encorpar. Espere esfriar.
Montagem
4 - Em uma taça média, coloque um terço do creme de chocolate branco. Por cima, faça uma camada de suspiros. Cubra com um terço da calda.
5 - Coloque novamente um terço de creme, uma camada de suspiros e um terço da calda.
6 - Termine com o restante do creme de chocolate e enfeite com o restante do suspiro e da calda. Leve à geladeira por 2 horas e sirva.
Calorias: 460 a porção
