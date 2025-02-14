Taça de suspiros com chocolate branco e calda de morango com balsâmico

1 - Coloque o creme de leite e o chocolate branco em pedaços em uma tigela média e leve ao fogo em banho-maria até derreter bem e obter um creme.

2 - Adicione o suco de limão e deixe esfriar.

Calda

3 - Misture os morangos, o creme balsâmico, a água e o amido de milho. Leve ao fogo por 10 minutos ou até encorpar. Espere esfriar.

Montagem

4 - Em uma taça média, coloque um terço do creme de chocolate branco. Por cima, faça uma camada de suspiros. Cubra com um terço da calda.

5 - Coloque novamente um terço de creme, uma camada de suspiros e um terço da calda.

6 - Termine com o restante do creme de chocolate e enfeite com o restante do suspiro e da calda. Leve à geladeira por 2 horas e sirva.

Calorias: 460 a porção

