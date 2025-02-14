Pesquisar

Taça de suspiros com chocolate branco e calda de morango com balsâmico

Receita: Castelo
14 fev 2025 às 07:00

Tempo de Preparo Rendimento
0h 40 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 lata de creme de leite
  • 150g de chocolate branco
  • 4 colheres (sopa) de suco de limão
  • 250g de suspiros pequenos
  • CALDA DE MORANGO E BALSÂMICO
  • 3 xícaras (chá) de morangos
  • ¼ xícara (chá) de creme balsâmico framboesa
  • 1/4 xícara (chá) de água
  • 1 colher (chá) de amido de milho
Modo de preparo

1 - Coloque o creme de leite e o chocolate branco em pedaços em uma tigela média e leve ao fogo em banho-maria até derreter bem e obter um creme.

2 - Adicione o suco de limão e deixe esfriar.

Calda

3 - Misture os morangos, o creme balsâmico, a água e o amido de milho. Leve ao fogo por 10 minutos ou até encorpar. Espere esfriar.

Montagem

4 - Em uma taça média, coloque um terço do creme de chocolate branco. Por cima, faça uma camada de suspiros. Cubra com um terço da calda.

5 - Coloque novamente um terço de creme, uma camada de suspiros e um terço da calda.

6 - Termine com o restante do creme de chocolate e enfeite com o restante do suspiro e da calda. Leve à geladeira por 2 horas e sirva.

Calorias: 460 a porção

