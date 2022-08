Tacos mexicanos com balsâmico

1 - Misture as farinhas, o azeite e o sal em uma tigela. Vá acrescentando a água aos poucos e amassando até formar uma massa firme. Divida em seis bolas. Coloque cada uma entre duas folhas de plástico e vá abrindo com um rolo até que fique com aparência de uma panqueca fina.

2 - Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque uma massa aberta. Doure por uns dois minutos, vire do outro lado e deixe mais dois minutos. Tire e dobre ao meio levemente para formar uma barca. Vá reservando em uma assadeira. Repita com o restante da massa.

3 - Em uma panela média, frite a carne no azeite até dourar. Acrescente a cebola, o balsâmico, o tomate, o sal e a pimenta. Cozinhe por uns 10 minutos, em fogo baixo.

4 - Sobre cada barquinha, acomode um pouco de alface e o queijo prato. Adicione o recheio de carne e sirva.

Calorias: 305 cada porção.

