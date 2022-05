Tacos mexicanos com massa de pastel e chili para uma refeição saborosa!

1 - Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo alto e frite a carne moída por 5 minutos. Adicione a cebola e frite por 4 minutos. Junte a polpa de tomate, a água, o tempero, o feijão e o coentro, e cozinhe por 10 minutos, misturando aos poucos. Tire do fogo e reserve.

2 - Em uma frigideira grande no fogo alto, acomode 1 disco de massa para pastel e deixe dourar por 1 minuto de cada lado. Repita com todos os discos.

3 - Espalhe em uma das extremidades das massas o recheio e a acelga, dobre ao meio e sirva.

DICA

Se preferir, use feijão carioquinha cozido em conserva, ou sobras de feijão já cozido. 2. O taco mexicano tradicional é uma massa de milho de consistência mole. Por ser difícil de encontrar em algumas localidades do Brasil, a sugestão dessa receita é usar a massa de pastel de forno, que deixará a textura da massa mais próxima do tradicional.





