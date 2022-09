Talharim à carbonara sensacional!

1 - Em uma panela grande, cozinhe o macarrão com água fervente e sal de acordo com as instruções da embalagem. ⠀

2 - Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente e adicione o bacon para fritar. Doure durante 4-5 minutos até ficar crocante. ⠀⠀

3 - Em uma tigela, bata os ovos com o parmesão, a salsa e o creme de leite. Tempere com sal e pimenta a gosto. Reserve. ⠀⠀

4 - Escorra o macarrão e leve-o à frigideira do bacon. Deixe em fogo baixo, mexa bem e adicione os ovos batidos. Misture e retire do fogo.⠀⠀

5 - Continue mexendo por alguns segundos até os ovos ficarem levemente cozidos e cremosos. Sirva. ⠀

