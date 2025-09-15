Temaki brasileiro: um jeitinho diferente de comer verduras e legumes

Em uma tigela média, coloque a ricota, o requeijão, o tempero e a hortelã, misture e reserve.

Com o auxílio de um rolo, afine as fatias de pão de forma. Distribua na superfície de cada pão 1 e meia colher (sopa) do creme de ricota, parte da alface, da cenoura, 3 fatias de pepino e 2 tiras de tomate, e enrole em formato de cone pressionando a parte inferior.

Prenda com palitos pequenos de bambu e sirva em seguida.

Dica

1. Remova os palitos dos sanduíches antes de servi-los.

2. Se não tiver palitos de bambu, utilize palitos de dente, tomando cuidado de retira-los antes de consumir.