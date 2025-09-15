Pesquisar

INSPIRADO NO ORIENTE

Temaki brasileiro: um jeitinho diferente de comer verduras e legumes

Receita: Receitas Ajinomoto
15 set 2025 às 11:00

Reprodução/ Sabores Ajinomoto
Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
7 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de ricota amassada (140 g)
  • meia xícara (chá) de requeijão cremoso (100 g)
  • 1 sachê de tempero sazón
  • 4 folhas de hortelã rasgadas
  • 7 fatias de pão de forma integral
  • 4 folhas de alface rasgadas
  • 1 cenoura pequena ralada no ralo grosso
  • 1 pepino japonês pequeno, cortado em rodelas e ao meio
  • 1 tomate pequeno, sem sementes, cortado em tiras
Modo de preparo

Em uma tigela média, coloque a ricota, o requeijão, o tempero e a hortelã, misture e reserve.

Com o auxílio de um rolo, afine as fatias de pão de forma. Distribua na superfície de cada pão 1 e meia colher (sopa) do creme de ricota, parte da alface, da cenoura, 3 fatias de pepino e 2 tiras de tomate, e enrole em formato de cone pressionando a parte inferior.

Prenda com palitos pequenos de bambu e sirva em seguida.

Dica

 

1. Remova os palitos dos sanduíches antes de servi-los.

 

2. Se não tiver palitos de bambu, utilize palitos de dente, tomando cuidado de retira-los antes de consumir.

Receitas legumes temaki gastronomia saudável

