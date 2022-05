Faça em casa o hot roll de salmão, delicioso sushi empanado

1 - Em uma panela grande, aqueça a água em fogo alto. Quando ferver, coloque 2 colheres (sopa) do mirin e o arroz, misture com cuidado e deixe cozinhar com a panela semitapada por 12 minutos, ou até a água começar a secar. Baixe o fogo e cozinhe por mais 7 minutos. Tire do fogo, tampe, cubra a panela com um pano de prato limpo e deixe descansar por 10 minutos.

2 - Em uma panela média, adicione o vinagre, o mirin restante, o açúcar, o sal e o glutamato. Leve ao fogo médio até ferver. Tire do fogo, despeje sobre o arroz ainda quente, misture cuidadosamente com uma espátula para que todo o arroz seja temperado e espere amornar.

3 - Em uma folha de nori, no lado mais fosco, espalhe parte do arroz com o auxílio de uma colher ou espátula úmida, até formar uma camada de cerca de 0,5 cm. Em uma das extremidades de 15 cm, coloque 1 tira de salmão e um pouco do cream cheese. Enrole em formato de rocambole, pressionando bem a parte de baixo. Corte-o ao meio e reserve. Repita o processo com restante da nori, arroz, salmão e cream cheese.

4 - Tarê: em uma panela pequena, misture o shoyu, a água, o saquê, o açúcar e o amido de milho. Leve ao fogo médio por 30 segundos, misturando de vez em quando, até encorpar. Retire do fogo e deixe amornar.

5 - Massa: em uma tigela média, misture a farinha e a água até formar uma massa lisa. Mergulhe os rolos de sushi na massa, envolvendo-os uniformemente.

6 - Em uma frigideira funda com óleo aquecido, frite-os aos poucos, em imersão, por 10 minutos, ou até que fiquem dourados. Escorra em papel-toalha e reserve. Corte cada rolo em fatias e sirva com o molho.

Dicas

7 - O rolo de sushi tem que ser cortado ao meio para facilitar o empanamento e a fritura.

8 - A água da massa tem que estar gelada para formar uma casquinha crocante.

9 - Para fazer rolinhos bem firmes, aperte bem o arroz na alga. Use uma esteira própria para sushi/hot holl - caso não a possua, enrole com o auxílio de um filme plástico. Pressione bem os rolinhos, como se fosse um rocambole.

10 - Para obter um corte mais uniforme, limpe a faca e molhe-a no intervalo de um corte e outro.

11 - Para preparar o arroz, lave-o antes de começar o preparo. Para isso: coloque o arroz em uma tigela grande, cubra com água e mexa até que a água fique com uma colocação branca opaca. Repita o processo mais 2 vezes, até a água ficar quase transparente.

