Tilápia crocante com castanha-de-caju e vinagrete

Vinagrete

1 - Em uma tigela, misture o limão, o azeite, a salsa, o sal e a pimenta.

2 - Adicione o tomate picadinho, sem sementes, e a cebola-roxa. Misture bem e deixe na geladeira por pelo menos 15 min.

Tilápia crocante

3 - Tempere o peixe com sal e pimenta e reserve, também em refrigeração.

4 - Para o empanamento, monte três etapas em três vasilhas diferentes: no primeiro, a farinha de trigo; no segundo, os ovos batidos; e, no terceiro, uma mistura de castanha com farinha de rosca, sal e a pimenta.

5 - Passe os filés primeiro na farinha, depois nos ovos e, por último, no mix de castanhas, apertando levemente dos dois lados para cobrir bem.

6 - Frite o peixe em óleo vegetal bem quente em uma fritura rasa, de 2 cm de altura, até que os filés estejam dourados e crocantes. Escorra o excesso de gordura em papel absorvente.

7 - Se preferir, você também pode fazer na air fryer, a 200°C, por 10 a 15 min. Disponha os filés no cesto sem sobrepô-los e regue azeite (ou pulverize com spray). Se necessário, faça em várias vezes.

8 - Sirva a tilápia crocante imediatamente acompanhada do vinagrete.

9 - O vinagrete pode ser guardado na geladeira, em um pote fechado, para consumo em até 5 dias. O peixe deve ser consumido em até 1 dia. Não convém congelar.

