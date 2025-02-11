Pesquisar

Tilápia crocante com castanha-de-caju e vinagrete

Receita: Zaffari
11 fev 2025 às 19:00

Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
0h 40 min
4 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • VINAGRETE
  • 40 ml de suco de limão-taiti (2 unidades)
  • 80 ml de azeite de oliva
  • Salsa a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 3 tomates
  • 1 cebola-roxa picada
  • TILÁPIA CROCANTE
  • 4 filés de tilápia
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 300 g de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 200 g de castanha-de-caju
  • 150 g de farinha de rosca
  • 400 ml de óleo vegetal
Modo de preparo

Vinagrete

1 - Em uma tigela, misture o limão, o azeite, a salsa, o sal e a pimenta.

2 - Adicione o tomate picadinho, sem sementes, e a cebola-roxa. Misture bem e deixe na geladeira por pelo menos 15 min. 

Tilápia crocante

3 - Tempere o peixe com sal e pimenta e reserve, também em refrigeração. 

4 - Para o empanamento, monte três etapas em três vasilhas diferentes: no primeiro, a farinha de trigo; no segundo, os ovos batidos; e, no terceiro, uma mistura de castanha com farinha de rosca, sal e a pimenta. 

5 - Passe os filés primeiro na farinha, depois nos ovos e, por último, no mix de castanhas, apertando levemente dos dois lados para cobrir bem. 

6 - Frite o peixe em óleo vegetal bem quente em uma fritura rasa, de 2 cm de altura, até que os filés estejam dourados e crocantes. Escorra o excesso de gordura em papel absorvente. 

7 - Se preferir, você também pode fazer na air fryer, a 200°C, por 10 a 15 min. Disponha os filés no cesto sem sobrepô-los e regue azeite (ou pulverize com spray). Se necessário, faça em várias vezes. 

8 - Sirva a tilápia crocante imediatamente acompanhada do vinagrete.

9 - O vinagrete pode ser guardado na geladeira, em um pote fechado, para consumo em até 5 dias. O peixe deve ser consumido em até 1 dia. Não convém congelar.

