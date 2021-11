Tomate recheado com maionese e atum

1. Lave bem os tomates. Com uma faca e com cuidado, corte a tampa dos tomates, retire as sementes e reserve os tomates com a abertura voltada para baixo.

2. Em uma vasilha, misture o atum, a maionese, a cebolinha, a cebola ralada e a pimenta-do-reino.

3. Recheie os tomates com a maionese de atum.

4. Decore com um pouco de cebolinha. Mantenha em geladeira até a hora de servir.