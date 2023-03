Tomate recheado perfeito para acompanhamento

1 - Lave os tomates, abra uma tampa e retire as sementes. Deixe por alguns minutos virado para baixo sobre papel toalha;

2 - Em uma vasilha misture o frango desfiado, azeite, cebola, azeitona, requeijão cremoso, metade do queijo ralado, sal, pimenta e cheiro verde;

3 - Recheie os tomates com esta mistura, polvilhe o restante do queijo ralado e regue com azeite;

4 - Coloque em assadeira untada com óleo e asse em forno pré-aquecido a 220° C por aproximadamente 30 minutos ou até os tomates começarem a murchar.