Tonkatsu, lombo de porco empanado delicioso

1 - Quebre o ovo em um prato fundo e bata bem com o óleo. Isso faz com que a carne e o empanado não se desprendam durante a fritura e o suco e o sabor da carne não escapem facilmente. Separe um prato fundo para a farinha.

2 - Passe a carne temperada com sal e pimenta na farinha e tire o excesso - a farinha a mais cria um revestimento que impede que a mistura de ovos grude na carne. Mergulhe a carne na mistura de ovos e cubra bem.

3 - Finalize a carne passando na farinha panko. Deixe descansar por 5 a 10 minutos para que o empanado fique firme antes de fritar.

4 - Coloque óleo em uma panela média e leve a 170ºC em fogo médio. Se você não tiver um termômetro, coloque um pauzinho no óleo e veja se pequenas bolhas começam a aparecer ao redor da ponta. Outra maneira é colocar um pedaço de panko no óleo; se afundar até o meio do óleo e imediatamente voltar à superfície, o óleo estará pronto.

5 - Doure cada lado por um minuto da carne. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Petisco de lámen com queijo: já experimentou esta delícia?

Aprenda a fazer uma versão do famoso Lamen

Lasanha de lamen - macarrão instantâneo vai te surpreender!