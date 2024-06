Torradinhas crocantes de parmesão com homus e tahine

1 - Em um recipiente médio, misture a farinha de aveia com o azeite, o sal, o açafrão e a pimenta.

2 - Misture a água aos poucos, misturando com as mãos, até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos.

3 - Divida-a em pequenas porções e modele em formato de palitos.

4 - Coloque-os em uma assadeira média, polvilhe parmesão por cima e aperte levemente.

5 - Asse em forno pré-aquecido a 200ºC por cerca de 15 minutos, ou até dourarem e ficarem crocantes.

Homus

6 - Em um recipiente grande, coloque o grão-de-bico e cubra com água em temperatura ambiente. Deixe por pelo menos 8 horas ou durante a noite. Isso ajuda a reduzir o tempo de cozimento e facilita a digestão.

7 - Escorra e transfira para uma panela de pressão. Adicione água suficiente para cobrir os grãos, cerca de 5 dedos acima.

8 - Amarre os legumes, vegetais e temperos (menos a cabeça de alho e as pimentas) em um pedaço de pano de prato ou em uma touca cirúrgica. Coloque com o grão-de-bico. Tampe a panela e leve ao fogo médio-alto até pegar pressão. Reduza o fogo para baixo e cozinhe por 30 minutos ou até que os grãos estejam macios.

9 - Deixe a pressão sair naturalmente. Ainda quente, escorra os grãos, reserve um pouco da água do cozimento e descarte os temperos.

Tahine

10 - Em uma frigideira média, aqueça o gergelim até dourarem levemente, mexendo ocasionalmente para não queimar.

11 - Coloque em um processador de alimentos ou liquidificador com o óleo de coco e bata até obter uma pasta cremosa. Raspe as laterais do processador quando necessário para garantir uma mistura homogênea. Reserve.

12 - No liquidificador, adicione grão-de-bico, o tahine, a cenoura, a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e as pimentas. Se achar necessário, adicione um pouco da água do cozimento para bater.

13 - Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa, como um purê. Prove e ajuste os temperos.

14 - Transfira o homus para uma tigela para servir. Regue com um fio de azeite de oliva extra virgem e polvilhe com um pouco de pimenta-do-reino.

15 - Sirva as torradinhas crocantes de parmesão com de homus e tahine.

Dicas

Experimente variar os temperos das torradinhas com ervas frescas ou especiarias.

Para uma versão mais picante, acrescente mais pimentas à massa.

As torradinhas podem ser armazenadas em um recipiente hermético por até 3 dias.

