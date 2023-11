Torta australiana de carne com bacon e cogumelos

Recheio

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - Em uma panela de fundo grosso que possa ir ao forno, frite os cubos de carne no azeite em 2 ou 3 vezes, em fogo alto até dourar bem. Reserve.

3 - Diminua o fogo, doure o bacon e reserve.

4 - Frite os cogumelos com um pouco de sal e pimenta, reserve em uma vasilha separada.

5 - Frite a cebola, salsão, alho e cenoura com sal e pimenta até ficarem macios. Volte a carne, bacon e junte a água, caldo de carne e o hidromel.

6 - Coloque sal e pimenta e misture até que comece a evaporar.

7 - Tampe e leve ao forno por 1 hora. Adicione os cogumelos e volte ao forno por mais 1 hora.

8 - Retire a panela do forno e leve ao fogo baixo por 20 minutos até reduzir um pouco, mas sem deixar os cubos de carne se desmancharem.

9 - Em um pote separado, misture bem a manteiga e a farinha até obter uma pasta. Coloque essa mistura na panela e mexa por uns 2 minutos até incorporar bem. O molho vai ficar espesso, em consistência como mel, ideal para rechear a torta. Transfira para um pote e leve à geladeira por pelo menos 1 hora (de preferência durante a noite).

Montagem

10 - Espalhe a massa podre em uma forma, deixando as bordas sobrando para fora. Faça furinhos no fundo com um garfo, cubra com papel-manteiga e adicione algum peso (como feijões, arroz).

11 - Leve para pré-assar, sem recheio, a 200ºC por 15 minutos. Retire o papel e os pesos e asse por mais 5 minutos. Deixe esfriar por 15 minutos.

12 - Espalhe o recheio na massa.

13 - Pincele o ovo batido nas bordas da massa assada e "cole" a massa folhada por cima, cortando o excesso com uma tesoura.

14 - Com um garfo, pressione as laterais para aumentar a aderência e decorar.

15 - Pincele o restante do ovo na parte de cima da massa folhada e faça um corte em X na parte de cima (2cm) para o vapor sair.

16 - Asse por 45 a 50 minutos até que fique bem dourada. Retire do forno e aguarde pelo menos 5 minutos antes de servir e cortar.

