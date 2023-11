Torta crumble de maçã fácil e deliciosa

Massa

1 - Em um recipiente médio, misture o biscoito, a manteiga e a canela até ter uma massa úmida.

2 - Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda de fundo removível de 22,5 cm de diâmetro e refrigere.

Recheio

3 - Dissolva o amido em ¾ de xícara (chá) de água e limão.

4 - Em uma panela média, leve os demais ingredientes e o amido diluído por aproximadamente 10 minutos. Espere esfriar por completo.

Crumble

5 - Reserve 5 biscoitos e pique grosseiramente. Processe o restante até obter uma farinha grossa.

6 - Misture a farinha de biscoito e o açúcar em uma tigela média. Misture a manteiga com as mãos até obter uma massa arenosa. Adicione as amêndoas e o restante do biscoito.

Montagem

7 - Com a base já fria, distribua o recheio já frio e cubra com a farofa.

8 - Asse a 180°C em forno pré-aquecido por cerca de 25 minutos ou até que fique crocante.

