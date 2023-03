Torta de bacalhau perfeita para sua Pascóa

1 - Primeiro deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro, após esse tempo desfie ele;

2 - Refogue a cebola, tomate e pimentões picados, acrescente o extrato de tomate, o sal e misture em fogo baixo;

3 - Cozinhe as batatas com casca, descasque ainda quente, passe no espremedor e reserve;

4 - Bata as claras em neve, junte as gemas, a maisena, margarina, fermento, queijo, o bacalhau, as batatas amassadas e por último o leite;

5 - Mexa bem e coloque em um refratário com o refogado, espalhe azeitonas e asse em forno médio por 25 minutos;

6 - Prontinho, essa Torta de Bacalhau é ideal para ser servida com saladas ou arroz branco.