Torta de banana light na airfryer

1 - Em uma tigela média, junte os biscoitos triturados, o óleo de coco, 2 colheres de adoçante e a água gelada. Mexa bem e forre uma assadeira de 20cm com fundo removível com esta massa, apertando bem o fundo e as laterais.

2 - Em outra tigela média, misture o creme de leite, o restante do adoçante, a clara, o ovo inteiro e a canela. Distribua a banana sobre a massa e cubra com o creme.

3 - Leve à air fryer por 20 minutos a 180ºC.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bolo de banana de liquidificador

Pãozinho integral de banana fácil de fazer

Bolinho de banana: Rápido e gostoso de preparar!