Torta de bolacha mesclada para quando der aquela vontade de doce!

1 - Faça dois cremes: um deles misturando bem o creme de leite com o doce de leite e o outro de o creme de leite fresco ou nata com o leite condensado.

Montagem:

2 - Em um refratário médio, faça uma camada com as bolachas leite ou maria, passando-as rapidamente no café.

3 - Coloque uma camada do primeiro creme, outra da bolacha de chocolate e uma do outro creme. Vá alternando os cremes e as bolachas, finalize com creme e raspas de chocolate.

