Torta de cacau e castanha sem açúcar

Massa

1. Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes, até obter uma massa homogênea.

2. Em uma forma de fundo removível (15 cm de diâmetro), forre o fundo e as laterais com a massa.

3. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.

4. Deixe esfriar e reserve.

Recheio

1. Em uma panela, coloque a uva-passa e cubra com água.

2. Leve ao fogo médio, até que ferva.

3. Desligue o fogo, deixe esfriar, escorra a água e reserve.

4. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes com a uva-passa reservada, até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Montagem

1. Em um prato de servir, coloque a massa, cubra com o recheio reservado e decore com as mangas e as castanhas trituradas.

2. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Sirva.