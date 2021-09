Torta de espinafre e alho poró com massa folhada

Refogue o alho em óleo ou azeite, acrescente o alho poró e deixe cozinhar por cerca de dois minutos. Acrescente a cebola. Quando a cebola estiver translúcida, acrescente o espinafre. Tempere com sal, tampe e deixe cozinhar. Evite cozinhar em excesso, pois este prato será levado ao forno. Reserve.

Bata as claras ligeiramente, acrescente as gemas e o queijo ralado e misture. Acrescente o creme de leite e misture com cuidado. Tempere com sal. Reserve. Você deve obter uma massa líquida, mas consistente, como um mingau grosso.

Abra a massa folhada em uma forma untada de modo a cobrir o fundo e as laterais. Espalhe o recheio de espinafre já frio e por cima o recheio de ovos. Cubra com o restante da massa, deixando um ou dois furos para a saída do vapor. Pincele gema de ovo sobre a massa. Leve para assar em forno médio (160 °C a 180 °C).