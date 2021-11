Torta de goiabada com especiarias e mascarpone

1. Misture a farinha de trigo e o amido de milho com as especiarias.

2. Em uma tigela, misture a margarina com o açúcar. Adicione o ovo e misture bem. Por último junte a farinha e amido de milho com as especiarias, sal e o fermento.

3. Preaqueça o forno a 180°C.

4. Abra a massa em forminhas com fundo removível (ou uma forma média de 25 cm), sem deixar grossa demais (lembre-se que na massa vai fermento, isso deixará a massa mais alta do que o normal). Faça furinhos com um garfo.

5. Abra um disco de massa em uma superfície lisa e enfarinhada e corte 6 tiras finas do mesmo tamanho.

6. Coloque a goiabada sobre a massa aberta na forma e trance as tiras sobre o recheio

7. Leve ao forno para assar por 30 minutos.

8. Na hora de servir, coloque uma colherada de mascarpone sobre cada pedaço de torta.