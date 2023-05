Torta de limão com azeite bem deliciosa

Massa

1 - Em um recipiente médio, misture a farinha peneirada, o açúcar e o azeite com uma colher até obter uma "farofa".

2 - Coloque o ovo, o sal e um pouco de água. Incorpore com as mãos. Vá misturando e adicionando aos poucos a água, até ter uma massa homogênea. Faça uma bola e estenda a massa 5 ou 6 vezes com a palma da mão.

3 - Faça mais uma vez uma bola com a massa, cubra com plástico filme e deixe descansar por 2 horas na geladeira.

4 - Em uma superfície polvilhada com farinha, abra a massa com um rolo. Acomode-a em uma forma média de sua preferência (untada com azeite e polvilhada com farinha), e faça furos com um garfo.

5 - Asse em forno pré-aquecido a 180ºC, por cerca de 15 minutos. Retire e deixe esfriar.

Recheio

6 - Em uma tigela média, misture o leite condensado, as gemas, o suco de limão e as raspas. Transfira para a massa fria. Volte ao forno, em fogo baixo, por aproximadamente 15 minutos.

7 - Deixe esfriar. Leve para a geladeira e, quando for servir, decore com iogurte, fatias de limão e hortelã.

