Torta de maracujá desconstruída com frutas vermelhas

Maracujá

1. Bater a gema o ovo com açúcar o sal até branquear.

2. Adicione as polpas e cozinhe no banho maria, a gema e o açúcar batido com as polpas e as raspas, até espessar.Adicionar a gelatina até ela derreter.

3. Colocar no molde ou na forminha. Colocar no freezer até congelar.

Crocante

1. Deixar a manteiga pomada. Juntar tudo. Espalhar em um silpat.

2. Assar a 170°C até ele ficar bem dourado.

3. Tirar do forno e deixar esfriar. Quebrar em pedaços grandes

Coulis de frutas vermelhas

1. Deixar cozinhar as frutas vermelhas, limão e o açúcar por 15min, desligar o fogo e triturar

Montagem

1. Desenforme o doce de maracujá com cuidado.

2. Coloque um pouco do coulis de frutas vermelhas por cima e o crocante ao lado para acompanhar.