Torta de milho com amendoim é opção diferente para o lanche

1. Em uma tigela média coloque a farinha e esfarele os temperos caseiro. Junte a margarina e misture até formar uma farofa grossa.

2. Coloque a água e amasse delicadamente com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea.

3. Modele no formato de uma bola, embale em filme plástico e leve à geladeira por 15 minutos.

4. Em uma panela pequena ferva metade do leite e dissolva o cubo de caldo de legumes. Passe para o liquidificador e junte o restante do leite, metade do milho e bata por 5 minutos. Passe para uma panela média.

5. Dissolva o amido de milho na mistura de leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar.

6. Retire do fogo, junte o amendoim e deixe esfriar.

7. Preaqueça o forno em temperatura média. Divida a massa em três partes. Forre com duas partes o fundo e a lateral de uma forma desmontável média.

8. Espalhe o recheio reservado e arrume com as costas de uma colher. Enfarinhe uma superfície seca. Abra a outra parte da massa com 0,5cm de espessura, corte em tiras de 1cm de largura e coloque sobre o recheio, cruzando no formato de uma grade.

9. Pincele a gema e leve ao forno por 40 minutos ou até dourar. Deixe esfriar por 15 minutos, desenforme e sirva em seguida.