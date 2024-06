Torta de pão de forma com creme de palmito e salsicha

Creme de palmito

1 - Em uma panela derreta a margarina e doure a cebola. Junte a farinha para dourar. Aos poucos, coloque o leite, mexendo sempre para não formar grumos. Tempere com o sal e a noz-moscada.

2 - Cozinhe em fogo baixo e misture para que não grude no fundo da panela até que a farinha esteja cozida e o molho grosso. Junte o palmito, misture a salsa e desligue o fogo. Reserve.

Montagem

3 - Unte com a margarina um refratário quadrado pequeno e acomode 4 fatias de pão. Coloque lado a lado as salsichas e metade do creme.

4 - Cubra com as outras 4 fatias de pão, o restante do creme, polvilhe o provolone e leve ao forno médio (200°C) por aproximadamente 30 minutos para aquecer e dourar.

