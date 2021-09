Torta de quinoa com espinafre e nozes

Preaqueça o forno a 180°C.

Cozinhe a quinoa na quantidade indicada de água e sal, em fogo médio-baixo, até a água secar por completo. Desligue, tampe e reserve por 5 minutos.

Bata todos os ingredientes no processador (exceto o espinafre, tomate e as nozes) até obter uma massa quase homogênea (não tem problema se ficarem alguns pedaços maiores).

Em uma tigela, acrescente os demais ingredientes, reservando um pouco para a decoração, e misture bem. Prove e acerte o sal, se necessário.

Forre uma forma de fundo falso com papel manteiga, pincele azeite e coloque a massa. Decore com alguns tomatinhos, folhas de espinafre e nozes picadas reservadas. Leve para assar por 30 minutos ou até que esteja firme e com uma crosta dourada. Prontinho.