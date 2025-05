Torta do reino com massa macia e recheio cremoso

Massa

1 - Reserve duas colheres de sopa do azeite e bata o restante no liquidificador com os ovos, o leite, o cream cheese, a farinha e o sal até obter uma massa cremosa.

2 - Acrescente o fermento e bata rapidamente somente para incorporar. Reserve.

Recheio

3 - Aqueça o azeite reservado em uma frigideira e refogue a cebola até que fique macia e levemente dourada. Polvilhe o orégano e desligue o fogo.

4 - Unte uma assadeira retangular média com um fio de azeite e despeje metade da massa.

5 - Distribua a cebola refogada, o palmito, o presunto, a muçarela e os tomates.

6 - Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando parmesão.

7 - Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 40 minutos, ou até a torta crescer, ficar firme e dourada por cima. Retire do forno, espere amornar e sirva.

Calorias: 260 kcal por porção

