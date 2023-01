Torta duo de sorvetes e morangos

1 - Em um liquidificador, bata o sorvete de creme, o creme de leite e a essência de baunilha até obter um Creme Branco homogêneo. Reserve;

2 - Abra uma folha de plástico-filme e o sorvete de morango no centro. Enrole o plástico-filme bem ao redor do sorvete e modele sobre a mesa, fechando as laterais até que fique no formato de um tipo de “salame” comprido. Reserve no freezer por 1 hora;

3 - Em um refratário ou forma de bolo inglês (17 x 7,0 x 7 cm), espalhe os morangos em rodelas por toda a lateral. Coloque uma parte do Creme Branco no fundo, espalhando-a.

4 - Retire o Recheio de sorvete do freezer, remova o plástico-filme e coloque-o no sobre o Creme Branco, pressionando-o levemente para que afunde. Cubra com o restante do Creme, até o topo, alise-o e coloque os biscoitos grudado no Creme. Leve para o freezer por cerca de 4 horas;

5 - Após esse tempo, desenforme com cuidado e sirva.