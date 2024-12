Torta gelada de maçã fácil e deliciosa

1 - Misture a manteiga, as gemas e o açúcar cristal em uma tigela média.

2 - Junte a farinha aos poucos e amasse até obter uma massa que não grude nas mãos.

3 - Forre, com a massa, uma forma de torta média redonda, untada com manteiga e fure a superfície com um garfo.

4 - Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC para a massa dourar por 15 minutos.

5 - Aqueça ao fogo médio em uma panela média o leite, o leite condensado, o amido e a baunilha, mexendo até engrossar. Reserve.

6 - Em uma panela média, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo.

7 - Quando começar a ferver, junte a maçã e cozinhe por 2 minutos, sem deixar desmanchar.

8 - Retire-as com uma escumadeira e junte a gelatina à água que sobrou na panela, mexendo bem.

9 - Leve à geladeira por 10 minutos ou até começar a endurecer.

10 - Coloque o creme frio sobre a massa assada.

11 - Decore com a maçã, espalhe a gelatina leve para a geladeira. Sirva.

