Torta de maçã com calda e creme de baunilha para um lanche maravilhoso!

1 - Em uma tigela, misture todos os ingredientes da base da torta até obter uma massa homogênea. Ajeite em uma forma média e leve ao forno preaquecido (260°C) por 15 minutos.

2 - Pique em pequenos pedaços as duas maçãs, adicione a água, o açúcar, o limão e a canela. Misture e leve ao micro-ondas por 5 minutos. Coe o líquido das maçãs e reserve.

3 - Em fogo baixo, em uma panela pequena, prepare o creme com o leite, o amido, o leite condensado, a gema e a essência de baunilha, misturando até encorpar. Deixe amornar e coloque sobre a massa e com as maçãs picadas por cima.

4 - Para a calda, leve o líquido das maçãs ao fogo com o amido, a água e o açúcar. Mexa até engrossar e desligue. Regue a torta e leve para a geladeira por cerca de 3h.

