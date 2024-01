Tropical zest tem toque aveludado e equilibra perfeitamente notas doces e cítricas

Creme de manga

1 - Higienize e corte a manga e bata no liquidificador com o Red Bull Tropical até formar um creme e reserve. A mistura pode ser conservada na geladeira por até 5 dias.

Xarope de mel

2 - Basta diluir o mel na água até chegar na textura de um xarope. Não é necessário bater. Guarde em um recipiente higienizado por até 30 dias na geladeira.

Drink

3 - Coloque o creme de manga, o xarope de mel e o suco de limão na coqueteleira. Bata vigorosamente e peneire duas vezes.

4 - Passe para uma taça de 550 ml com bastante gelo e complete com o energético. Para finalizar, misture levemente e decore com o zest de limão.

