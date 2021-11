1. Em um liquidificador, bata as tâmaras, as castanhas e as amêndoas até ficar homogêneo.

2. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente o cacau em pó, o iogurte e misture bem.

3. Leve para a geladeira por 10 minutos.

4. Pegue pequenas porções da massa, enrole-as e se desejar polvilhe cacau em pó. Sirva.