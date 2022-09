Tutu de feijão com lombo de porco

1 - Cozinhe o feijão seguindo as instruções da embalagem.

2 - No liquidificador, bata o suco de duas laranjas, o azeite, a cebola, o alho, o alecrim e sal. Coloque o lombo em uma forma média, tempere com esse caldo e deixe descansar por 2 horas.

3 - Cubra com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180° por 50 minutos.

4 - Retire o laminado e volte ao forno em fogo alto por 15 a 20 minutos para dourar.

5 - Em uma panela média, em fogo médio, doure o bacon na própria gordura. Junte a calabresa e frite por mais uns cinco minutos. Adicione o feijão cozido com um pouco de caldo, tempere com sal, salsa e deixe ferver.

6 - Coloque, aos poucos, a farinha, mexendo sem parar até engrossar.

7 - Para servir a carne, decore com rodelas de laranja e disponha o tutu de feijão bem quentinho em volta. Se desejar, finalize com gotas de laranja em cima do lombo ou com o azeite aromatizado com alecrim.

