Veja como fazer morangoffe zero açúcar

Base

Misture tudo até formar uma massa, abra em uma forma de aro removível de aproximadamente 20cm de diâmetro.

Faça furos com o garfo e leve ao forno pré-aquecido a 200°C até dourar.

Creme

Bata todos os ingredientes no liquidificador (exceto os morangos), e transfira para uma panela. Leve ao fogo, mexendo sem parar, quando ferver deixe cozinhar por um minuto e desligue.

Quando o creme esfriar incorpore os morangos picados.

Chantilly:

Deixe o creme de leite no freezer por 30 minutos e, em seguida, bata com os outros ingredientes até o ponto de chantilly.

Suspiro:

Preaqueça o forno a 180°C.

Leve a água com o adoçante ao fogo e deixe ferver por dois minutos (não precisa esperar esfriar).

Bata as claras em neve e, com a batedeira ligada, vá adicionando a calda (água + Eritritol) em fio, finalizando com as raspas de limão.

Unte uma forma, coloque os suspiros no saco de confeitar ou use uma colher, faça os suspiros.

Leve ao forno, mas deixe-o entre aberto, coloque uma colher de pau na porta do forno para deixar uma abertura.

Fique de olho, porque o suspiro com adoçante não doura.

Montagem:

Cubra a base com o creme, finalize com o chantilly e decore com suspiros.