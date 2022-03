Vinho quente com anis, laranja e canela é uma delícia!

1 - Em uma panela, coloque o açúcar com o suco e a casca de uma laranja.

2 - Adicione os paus de canela e as estrelas de anis. Leve ao fogo até o açúcar derreter e ficar uma calda, misturando sempre em fogo brando.

3 - Acrescente o vinho tinto e mantenha em fogo médio ou baixo sem ferver durante 20 minutos.

4- Finalize com o cálice de aguardente e tire do fogo. Coe e sirva com rodelas de laranja.