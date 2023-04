1 - Descasque e corte a manga em pedaços. Coloque no liquidificador junto com o leite de coco, o sumo do limão e o cardamomo;

2 - Adicione o gelo e bata até obter uma textura homogênea;

3 - Para fazer a decoração na superfície, derrame um pouco de leite de coco e misture com um palito de dentes.