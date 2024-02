Vitamina de morango e manga bem fácil e deliciosa

1 - Bata no liquidificador o morango com leite em pó, gelo e água.

2 - Faça o mesmo com a manga.

3 - Sirva em um mesmo copo as duas vitaminas para que apareçam as duas cores. Decore com frutas.

DICA

Se preferir uma consistência mais cremosa, deixe as frutas no congelador algumas horas antes.

