Wrap big mac fica pronto em dez minutos!

1 - Pegue a tortilla e amasse bem a carne em cima dela.

2 - Faça uma camada fina, passando um pouco das laterais do pão.

3 - Tempere a carne com sal e pimenta.

4 - Coloque uma frigideira antiaderente para aquecer e coloque o pão com a carne virada para baixo.

5 - Deixe por 2-3 minutos.

6 - Reduza o fogo e vire.

7 - Coloque o cheddar e tampe. Deixe por uns 2 minutos até dourar.

8 - Transfira para um prato e coloque o molho especial, alface, cebola, picles e mais molho especial.

9 - Dobre e sirva.

