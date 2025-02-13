Wrap big mac fica pronto em dez minutos!

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 10 min
|
1 porção
|Preparo Fácil
|Light
1 - Pegue a tortilla e amasse bem a carne em cima dela.
2 - Faça uma camada fina, passando um pouco das laterais do pão.
3 - Tempere a carne com sal e pimenta.
4 - Coloque uma frigideira antiaderente para aquecer e coloque o pão com a carne virada para baixo.
5 - Deixe por 2-3 minutos.
6 - Reduza o fogo e vire.
7 - Coloque o cheddar e tampe. Deixe por uns 2 minutos até dourar.
8 - Transfira para um prato e coloque o molho especial, alface, cebola, picles e mais molho especial.
9 - Dobre e sirva.
