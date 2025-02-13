Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Faça!

Wrap big mac fica pronto em dez minutos!

Receita: Piracanjuba
13 fev 2025 às 07:00

Compartilhar notícia

Divulgação
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
0h 10 min
1 porção
Preparo Fácil
Light
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 unidade de pão de tortilla
  • 150 g de carne moída
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 50g de mistura de requeijão e amido sabor cheddar
  • 100g de maionese
  • 50g de ketchup
  • 25g de mostarda
  • Alface fatiada a gosto
  • Meia cebola picada
  • Picles a gosto
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Pegue a tortilla e amasse bem a carne em cima dela. 

2 - Faça uma camada fina, passando um pouco das laterais do pão. 

3 - Tempere a carne com sal e pimenta. 

4 - Coloque uma frigideira antiaderente para aquecer e coloque o pão com a carne virada para baixo. 

5 - Deixe por 2-3 minutos. 

6 - Reduza o fogo e vire. 

7 - Coloque o cheddar e tampe. Deixe por uns 2 minutos até dourar. 

8 - Transfira para um prato e coloque o molho especial, alface, cebola, picles e mais molho especial. 

9 - Dobre e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE: 

Vídeo ensina a receita do Big Mac com molho especial

Desvende o segredo do Big Mac com o molho especial

Wrap de frango é uma ótima opção de lanche!

Wrap de frango com molho de amendoim

Wrap de feijão fradinho e carne seca é prático e saboroso!

Wraps garantem lanches gostosos e levinhos; veja receitas 

Cadastre-se em nossa newsletter

Wrap Big Mac como fazer Receita receita fit receita fácil receita simples lanche cafe café Café da manhã café da tarde

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas